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Ankara'ya "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlatacak! Tanju Özcan: "Siyasi şov yapmaya gitmiyorum"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'ya "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlatacak! Tanju Özcan: "Siyasi şov yapmaya gitmiyorum"

Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da Ankara'ya "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlatacağını belirterek, "Sadece genel başkan değişikliğinden bahsetmiyoruz. Topyekun bir değişimden bahsediyoruz yani genel başkan değişimi, parti meclisi değişimi, MYK değişimi, tüzük değişikliği, 2008'den bu yana dokunulmayan parti programının değişiminden bahsediyoruz." dedi.

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Tanju Özcan, ihraç edilmesi yönündeki kararı danışmanından öğrendiğini, kendisine sonradan gönderilen kararda "Bolu Belediye Başkanı'nın kamuoyu açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları, Merkez Yönetim Kurulunun 22 Haziran 2023 tarihli toplantısında görüşülmüştür." ifadesinin yer aldığını söyledi.

Hangi paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle partiden ihracının istendiğinin belli olmadığını kaydeden Özcan, "Hangi paylaşımımdan dolayı ihracım isteniyor? Adaletten bahseden, adalet için 500 kilometre yol yürüyen Sayın Genel Başkan'ın yönettiği partinin durumuna bakın. Disipline verdiği adamı somut olarak bir şeyle suçlamıyor, 'Yaptığı paylaşımlar.' diyor. Yazsana oraya dürüstçe 'Senin ne haddine değişimle ilgili paylaşım yapıyorsun?', 'Kemal Kılıçdaroğlu değişmelidir.' diyorsun. 'İmamoğlu'nu göreve nasıl çağırırsın?' diye yazsana madem, asıl gerekçe bunlarsa." diye konuştu.

"Gün, koltuk derdine düşme günü değil"

Özcan, yaşanan gelişmelerden sonra CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş yapma kararı aldığını belirtti.

"Köroğlu'nun torunu olarak, Köroğlu'nun diyarından 3 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne kadar 'Adalet ve Değişim' temalı yürüyüşümüze başlıyoruz." diyen Özcan, şöyle devam etti:

"Ne kadar kişiyle Ankara'ya varırım? Orada ne olur? Bunların hiçbirinin hesabını yapmadım. Bu yürüyüşü niçin yaptığımı açıklayacağım size. Sadece genel başkan değişikliğinden bahsetmiyoruz.

Topyekun bir değişimden bahsediyoruz yani genel başkan değişimi, parti meclisi değişimi, MYK değişimi, tüzük değişikliği, 2008'den bu yana dokunulmayan parti programının değişiminden bahsediyoruz.

Önce kendi mahallemizde değişimi sağlamalıyız. Sonra Türkiye'de değişimi ve adaleti sağlarız. Yürüyüşün temel sebebi, felsefesi de budur.

Bolululardan da güzel bir uğurlama bekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisinde değişim çağrılarının sonuç vermesini umuyorum. Bu değişim uğruna, Cumhuriyet Halk Partisinin yeniden bir umut olması uğruna kendimi feda etmeye hazırlamış biriyim. Gün, koltuk derdine düşme günü değil. Bunu siyasi mevkidaşlarıma söylüyorum: Gün, koltuk kaybı uğruna doğruları söyleme, elini masaya vurma günüdür. Yarın tarih karşısında kimse utanmak zorunda kalmasın.

Ben Kemal Kılıçdaroğlu gibi Maltepe'de milyonlarca kişi beni, yüz binlerce kişi beni karşılasın derdiyle de gitmiyorum. Siyasi şov yapmaya da gitmiyorum.

Samimi duygularla gidiyorum Ankara'ya. Üstelik bu yürüyüş, kolay bir yürüyüş olmayacak."

Özcan, yürüyüşü 10 günde bitirmeyi planladığını sözlerine ekledi.

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