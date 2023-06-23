BIST 5.583
DOLAR 25,08
EURO 27,30
ALTIN 1.550,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı tutuklandı!

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı tutuklandı!

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 1 kilo 546 gram bonzai, 129 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
TİP'li Barış Atay 5 yıldır sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı hesabını vereceksiniz demişti
TİP'li Barış Atay 5 yıldır sabitlediği tehdit paylaşımını kaldırdı hesabını vereceksiniz demişti
Hull City, Corendon Summer Tour 2023 hazırlık kampı için Türkiye'ye gelecek
Hull City, Corendon Summer Tour 2023 hazırlık kampı için Türkiye'ye gelecek
Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon-bilgisayar satışı başladı mı, şartlar neler?
Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon-bilgisayar satışı başladı mı, şartlar neler?
Hiç belirti vermiyor! Yağlı karaciğer hastalığına dikkat!
Hiç belirti vermiyor! Yağlı karaciğer hastalığına dikkat!
ABD'de korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk, hamile annesinin katili oldu
ABD'de korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk, hamile annesinin katili oldu
İstanbul'da aşırı yüklenen kamyonet devrildi!
İstanbul'da aşırı yüklenen kamyonet devrildi!
Ankara Valiliği'nden Kurban Bayramı tedbirleri ve uyarılar!
Ankara Valiliği'nden Kurban Bayramı tedbirleri ve uyarılar!
İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor
İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
Edirne’de “Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri”
Edirne’de “Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri”
2023 Yaz tatili ne zaman sona eriyor? Okullar ne zaman açılacak?
2023 Yaz tatili ne zaman sona eriyor? Okullar ne zaman açılacak?
Fethiye'de çıkan yangın 1 iş yeri ile 3 evde hasara neden oldu
Fethiye'de çıkan yangın 1 iş yeri ile 3 evde hasara neden oldu