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Marmaris'te yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu

Marmaris'te yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor, yangın kontrol altına alındı. Öte yandan yangın bölgesinde ise bir erkek cesedi bulundu.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, ilçede çıkan yangına ekiplerin anında havadan ve karadan müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı, "Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışması yapıyor." dedi.
Tavlı, ekiplerin çalışmalarını da yerinde takip ediyor.

Yanmış erkek cesedi ortaya çıktı

Öte yandan, yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine de rastlandı.

Güvenlik güçleri de cesedin bulunduğu alanda incelemelerini sürdürüyor.

Yangın ve cesetle alakalı iki savcı görevlendirildi

Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alınırken, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından orman yangını ve yangın bölgesinde bulunan cesetle alakalı olarak olayların araştırılması için iki savcının görevlendirildiği öğrenildi.

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