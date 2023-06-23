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Joe Biden'ın azline ilişkin tasarı komitelere gönderildi

Joe Biden'ın azline ilişkin tasarı komitelere gönderildi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden hakkında azil soruşturması açılmasını öngören tasarıyı, Adalet ve İç Güvenlik komitelerine gönderdi.

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CNN'in haberine göre, Cumhuriyetçi Colorado Temsilcisi Lauren Boebert'ın Biden'ın azli için sunduğu tasarı, Temsilciler Meclisi'nde gerilime yol açtı.

Yapılan tartışmaların ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, söz konusu azil dosyasının Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ve İç Güvenlik Komitesine gönderilmesine karar verildi.

Meslektaşlarını oy kullanmaya zorladığını belirten Boebert, "Ben ikinci sınıf bir Kongre üyesiyim ve burada zorlama olmadan hiçbir şeyin olmayacağını çok erken öğrendim." dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de parti üyelerini oy kullanmaya çağırırken Cumhuriyetçilerin komite soruşturmalarının sonuçlanmasına izin vermeleri gerektiğini kaydetti ve Biden'ın görevden alınıp alınmamasını oylamaya zorlayacak tasarının zayıf çoğunluklarını tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesinin ardından çok sayıda Cumhuriyetçi, Biden hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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