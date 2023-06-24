Rusya'da darbe girişimi iddialarının ardından Ukrayna'dan ilk açıklama

Rusya'da darbe girişimi iddialarının ardından Ukrayna'dan, "İzliyoruz" açıklaması geldi.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin ile Rus ordusunun yöneticileri arasındaki arasında gerilim had safha çıktı.

Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğu iddiasıyla harekete geçen Prigojin, darbe çağrısında bulundu.

Ukrayna'dan ilk açıklama

Kremlin ise darbe çağrısı yapan Wagner lideri için tutuklama kararı çıkarırken Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan, "İzliyoruz" açıklaması geldi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, "Irkçılar güç ve para için birbirlerini ısırmaya başladılar. Yaşananlar uzun süredir konuştuğumuz şeyler" derken Ukrayna ordusuna da 'durumdan yararlanma' mesajı verdi.

"Söz eğitimli saldırı tugaylarımızda"

Budanov, "Batılı ortakların yetersiz yardımına rağmen Ukrayna ulusunun dayanıklılığı ve cesareti Rus saldırganlığının en zor günlerinden kurtulmaya yardımcı oldu. Şimdi söz, işgalcilerin omuzlarında Ukrayna'yı ve güçlü, yenilmez ve şanlı ülkemizin bir parçası olmak isteyen bölgeleri özgürleştirecek olan eğitimli saldırı tugaylarımızdadır" dedi.