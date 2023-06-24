Darbe girişiminde bulunan Wagner liderine tutuklama emri

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rusya hükümetine karşı darbe girişiminin ardından, Prigojin için tutuklama emri verildi.

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Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u hedef alarak büyük bir krize sebep oldu.

Darbe girişiminde bulunduğu belirtilen Prigojin, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlendiğini belirterek, Rusya hükümetine adeta savaş açtı.

"Şoygu, Kızıl Meydan'da asılacak"

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Şoygu, Kızıl Meydan’da asılacak. Lenin'le birlikte mozoleye gömülecek." dedi.

Rusya Adalet Bakanlığı ise Wagner Lideri Prigozhin'i 'Yabancı Ajanlar Resmi Listesine' ekleyeceğini açıkladı.

"Prigozhin'i tutuklayın" emri

Rusya Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Prigozhin'in eylemleri, ceza davası çerçevesinde uygun bir yasal değerlendirmeye tabi tutulacak." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Wagner paralı askerlerine liderleri olan Prigozhin'i tutuklamalarını emretti. Yapılan açıklamada, "Tüm Wagner hayranlarını Prigozhin'in cezai emirlerine uymamaya ve ona karşı önlem almaya çağırıyoruz." denildi.

"Bu bir ordunun sırtından bıçaklanmasıdır"

FSB'den yapılan diğer açıklamalarda ise, "Prigozhin'in sözleri ve eylemleri, Rusya Federasyonu topraklarında silahlı bir iç çatışmanın başlatılması çağrısıdır. Prigozhin'in açıklamaları ve eylemleri "bir ordunun sırtından bıçaklanmasıdır." ifadeleri kullanıldı.