BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi öldü

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi öldü

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Merkez Şehitkamil ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANC 208 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 CIN 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Taha Kaçar, Mesut Taşdemir ile Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ebru Sat'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan bulvar, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de 'kavgasız değişim' ağırlık kazandı! Onu adı öne çıkıyor
CHP'de 'kavgasız değişim' ağırlık kazandı! Onu adı öne çıkıyor
Sarıgül'den İmamoğlu için dikkat çeken sözler! 'İstanbul için adaylık teklifi gelirse kabul eder misiniz?'
Sarıgül'den İmamoğlu için dikkat çeken sözler! 'İstanbul için adaylık teklifi gelirse kabul eder misiniz?'
Olimpia Milano üst üste 2. kez şampiyon oldu eski Fenerbahçeli Datome başrol oynadı
Olimpia Milano üst üste 2. kez şampiyon oldu eski Fenerbahçeli Datome başrol oynadı
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bağcılar'da kontrolünü kaybeden sürücü İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı
Bağcılar'da kontrolünü kaybeden sürücü İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı
Darbe girişiminde bulunan Wagner liderine tutuklama emri
Darbe girişiminde bulunan Wagner liderine tutuklama emri
Rusya'da darbe girişimi iddialarının ardından Ukrayna'dan ilk açıklama
Rusya'da darbe girişimi iddialarının ardından Ukrayna'dan ilk açıklama
Hatay'da freni arızalanan kamyon minibüse çarptı: 3 asker yaralandı
Hatay'da freni arızalanan kamyon minibüse çarptı: 3 asker yaralandı
Wagner'den Rusya'ya savaş ilanı! Putin'e haber verildi
Wagner'den Rusya'ya savaş ilanı! Putin'e haber verildi
İspanya'da hastane ve eczanelerde maske zorunluluğu bitiyor
İspanya'da hastane ve eczanelerde maske zorunluluğu bitiyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Özbek mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Özbek mevkidaşıyla görüştü
BM: Göçmenlerin de Titan'da kaybolanların da canları kıymetli
BM: Göçmenlerin de Titan'da kaybolanların da canları kıymetli