Özkan Uğur kaç yaşında, ne oldu, hastalığı ne? Özkan Uğur ne kanseri?

Hem unutulmaz şarkıları ve sahne performansıyla hem de oyunculuğu ile alkış toplayan MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'dan gelen son haberler kötü. 69 yaşında olan Özkan Uğur uzun süredir kanser ile savaşıyordu. 2013 yılında lenfoma kanserine yakalanan Özkan Uğur, 3. kez kansere yakalandı ve entübe edildi. Bu üzücü gelişmenin ardından Özkan Uğur kimdir, son durumu nedir soruları merak edildi.

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Farklı sesi ve tarzıyla unutulmaz isimler arasına girmeyi başaran Özkan Üğur'dan gelen son haberler maalesef kötü. 2013 yılında ilk kez lenfoma kanserine yakalanan Özkan Uğur yıllarca kanser ile savaştı. 3. kez kansere yakalanan Özkan Uğur bu kez entübe edildi. Yani kendi kendine nefes alamadığı için makine yardımı ile nefes almaya başladı. Bu üzücü gelişmenin ardından Özkan Uğur merak konusu oldu. 69 yaşında olan Özkan Uğur'un eşi Aysun Arslan'dır. Özkan Uğur'un bir de Alişan Uğur adında bir oğlu vardır.

Özkan Uğur neden entübe edildi?

Kanserle mücadele eden Özkan Uğur’un son üç aydır yoğun bakımda tedavi altında olduğu ortaya öğrenildi.. Birsen Altuntaş'ın haberine göre son günlerde ünlü isimlerin paylaştığı “beyaz kan arıyoruz” ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Kan kısa süre içerisinde bulundu.

Özkan Uğur entübe edildi. Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı açıklandı. Özkan Uğur lenf kanseri ile mücadele ediyor.

Özkan Uğur MFÖ ile nasıl tanıştı?

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler.1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı. 1984'te MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar.

1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmiştir. Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken, aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etmektedir. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunmaktadır.

Yayınladıkları birçok şarkıda besteciliğiyle dikkat çekti. "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesinde yer almış, "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkat çekmiştir. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer almıştır. "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yapmıştır.

Komedi filmlerinin aranan ismi oldu

1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol almıştır. Atv kanalında yayınlanan İkinci Bahar dizisinde zabıta rolünde oynamıştır. Atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sunmuştur. Komser Şekspir filminde oynamıştır. Atv'de yayınlanmış olan Yeter Anne dizisinde anne rolündeki Suna Pekuysal'ın oğlunu canlandırmıştır. Alacakaranlık adlı dizide Bedir Büyükdereci rolünü canlandırmıştır. G.O.R.A. filminde Garavel rolünde oynamıştır. A.R.O.G. filminde ise Dimi rolünde oynamıştır. 2009 yapımı olan Yahşi Batı filminde de Kızılderili şefi Kızılkayalar rolüyle beyazperdede Cem Yılmaz'a eşlik etmiştir. 2010 yılında başlayan Türk Malı dizisinde oynamıştır. 2014 yılında Pek Yakında filminde Ejder rolüyle beyazperdeye bir kez daha çıkmıştır.

Özkan Uğur, Aysun Aslan Uğur ile evlidir. Çiftin "Alişan" isminde bir oğulları bulunmaktadır. 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlatan Uğur, 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başladı. Hastalığı yeniden yenen Özkan Uğur, nisan ayında yeniden kansere yakalandı.