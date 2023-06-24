Marmaris’e bir günde 17 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı tatili öncesi Muğla’nın Marmaris ilçesine 1 günde 17 bin araç giriş yaparken, ilçenin girişlerinde görevli jandarma ve polis ekipleri güvenlik kontrollerini arttırdı.

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Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi Marmaris’e tatilcilerin taleplerini arttırdı.

Marmaris'e bir günde 17 bin aracın giriş yaptığı tespit edilirken, ilçe çıkışında ise aynı gün içerisinde 9 bin aracın da Marmaris’ten ayrıldığı belirtildi.

Marmaris’e gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 300 bine yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyona yaklaşacağı ön görülüyor.