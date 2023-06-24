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Melikgazi Kayseri Basketbol'a Avrupa Kupası daveti!

Melikgazi Kayseri Basketbol'a Avrupa Kupası daveti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Avrupa Kupası müsabakalarına davet edildi.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 2023-2024 sezonunda Avrupa Kupası'nda mücadele edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Avrupa Kupası müsabakalarına davet edilen ve yapılan değerlendirme sonrası davet için gerekli işlemleri yapan sarı kırmızılılar, yeni sezonda hem Türkiye'yi hem de Kayseri'yi Avrupa Kupası'nda temsil edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Tarihi başarılarla dolu kulübümüze, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından iletilen EuroCup Women 2023-2024 sezonu katılım daveti teknik ekibimiz ve yönetim kurulumuzca değerlendirildi. Ülkemiz ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek, ‘Yine Yeniden’ sloganıyla yarınlarımıza ‘Pota’nın Güçlü Sesi’ni, heyecanını iletebilmek için 2023-2024 EuroCup Women’da ‘Biz de Varız’ diyerek, katılım işlemlerine başlandı. Bizden desteğini esirgemeyen, salonumuzu teşrif edip umudunu kesmeyen taraftarlarımıza, Onursal Başkanımız Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve tüm yapılanmamızı yakinen takip edip, destekleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederiz” denildi.

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