Özkan Uğur evli mi, eşi Aysun Aslan kimdir, kaç yaşında? Özkan Uğur oğlu Alişan kimdir?

MFÖ grubunun üyelerinden olan, oyuncu Özkan Uğur 3. kez lenfoma kanserine yakalandı. 69 yaşında olan Özkan Uğur evli, eşi ise Aysun Aslan. Dans ve müziğin varolduğu hemen tüm alanlarda faaliyetlerde bulunan Aysun Aslan, Özkan Uğur'un 'Olduramadım' ve 'Sensiz Olamam' şarkılarının da söz yazarıdır. Özkan Uğur'un Alişan adında bir de oğlu vardır.

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Türk müziğin en değerli müzik gruplarından biri olan MFÖ'de yer alan Özkan Uğur'dan gelen son haberler sevenlerini ve ailesini üzdü. Sağlık durumu vahim olan Özkan Uğur entübe edildi. 2013 yılında lenfoma yani lenf kanserine yakalanan Özkan Uğur, 3. kez kansere yakalandı ve bu kez entübe edildi. Yakın arkadaşı Fuat Güner, 4 gün içinde güzel haberleri alacağız dese de Özkan Uğur şu anda makinelere bağlı bir şekilde nefes alıyor. Bu üzücü gelişmenin ardından Özkan Uğur'un hayatı da merak edildi. 69 yaşında olan Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'dır. MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan, sessiz sedasız kariyerini sürdürüyor. Dans ve müziğin varolduğu hemen tüm alanlarda faaliyetlerde bulunan Aysun Aslan, Özkan Uğur'un 'Olduramadım' ve 'Sensiz Olamam' şarkılarının söz yazarıdır.

Aysun Aslan kimdir?

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın hayatı internette merak konusu oldu. 1989’da, Türkiye’nin ilk profesyonel, özel dans topluluğu Türkuaz Modern Dance Company’yi kuran Aysun Aslan'ın biyografisini merak edenler, "Aysun Aslan kimdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, opera, tiyatro, müzikal, konser, albüm, film, TV dizisi, reklam,geniş boyutlu özel gösteri gerçekleştiren Aysun Aslan'ın kariyer hayatına ilişkin bilgiler.

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un Eşi Aysun Aslan, sessiz sedasız kariyerini sürdürüyor. Dans ve müziğin varolduğu hemen tüm alanlarda faaliyetlerde bulunan Aysun Aslan, Özkan Uğur’un 'Olduramadım' ve 'Sensiz Olamam' şarkılarının söz yazarıdır. İşte, Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan’ın hayatına ilişkin bilgiler…

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Molly Lake, Travis Kemp ve Angela Bayley’den klasik bale ve Cecchetti Teknik eğitimi aldı. İlk koreografisini okul gösterilerinde sergileyen Aslan, 1974 yılında ADK Bale Yüksek Bölümü’nden mezun olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi’ne katıldı. Aynı yıl Geyvan McMillen’le contemporary dance çalışmaya başlayan sanatçı, 1986’ya dek Londra’da jazz, contemporary, limon, doğaçlama gibi farklı tekniklerde dersler almayı sürdürdü.

İzzet Öz’ün TRT 1’de yayınlanan programları için yaptığı kısa dans gösterilerini 1985’e dek sürdüren sanatçı, 1979 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne atandı ve ertesi yıl ilk sahne koreografisi Çeşitlemeler’i gerçekleştirdi. İstanbul Devlet Balesi için yaptığı son eser Ağır Roman - East Side Story’dir. Beş yıl repertuvarda kalan eser, Los Angeles County Arts’ın davetiyle Amerika’da sergilenen tek Türk eseridir. Sanatçı 2007 yılında kurumdan emekli oldu.

1989’da, Türkiye’nin ilk profesyonel, özel dans topluluğu Türkuaz Modern Dance Company’yi kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında sayısız temsil yapan ve büyük ses getiren topluluk Türkiye’de modern dansın yayılmasında, dans topluluklarının kurulmasında öncü oldu. Türkuaz MDC, Fransa’da yapılan Akdeniz Olimpiyatları Kapanış Seremonisi’nde yirmi bin seyircinin izlediği ve on yedi ülkede naklen yayınlanan Bi Rüya Gördüm gösterisinin ardından maddi olanaksızlıklar nedeniyle 1993’te dağıldı.