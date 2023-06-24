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Ordu'da kadın motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Ordu'da kadın motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

ORDU’da meydana gelen trafik kazasında kadın motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Atatürk Bulvarı Ordu-Samsun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eda Toru’nun (20) kullandığı 27 AIY 790 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarındaki kaldırıma çarptı. Bu esnada sürücü Toru motosikletin üzerinden fırlayarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Toru’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Eda Toru’nun kazadan hemen önce "hızlı motosiklet kullandığı" ve bir trafik polisinin kendisini bu konuda uyardığı ileri sürülürken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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