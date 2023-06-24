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3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik!

3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın ikinci günü 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 6 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

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Tebrik mesajında Bakan Bak, "Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 2. gününde tekvando, atletizm, artistik yüzme ile karate branşlarında mücadele edip, 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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