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Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak, bedava köprü geçişi ne zaman başlıyor?

Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak, bedava köprü geçişi ne zaman başlıyor?

Bayram tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş hakkındaki araştırmalar bayram tatili öncesi başladı. Her yıl yapılan ücretsiz geçiş uygulamasının bu bayramda ne zaman başlayacağı, araçları ile şehirlerarası seyahat yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, "Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?" sorusunun yanıtı...

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Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollarından ücret alınmayacak. Vatandaşlar ise uygulamanın başlama tarihini öğrenmek istiyor. Peki, otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak?

Ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Toplu taşıma kararı

Bunun yanı sıra Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

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