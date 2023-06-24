BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  EKONOMİ

Erdemir'de genel yetenek ve teknik bilgi sınavları tamamlandı

Erdemir'de genel yetenek ve teknik bilgi sınavları tamamlandı

Geçen yıl sonu itibarıyla 5 bin 600'den fazla kişiye istihdam olanağı sunan Erdemir'in ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştirdiği yeni işe alım sürecinde genel yetenek ve teknik bilgi sınavları tamamlandı.

Abone ol

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin doğrudan istihdam sağlayan en büyük ekonomik aktörlerinden Erdemir, işletme ünitelerinde saat ücretli statüde görev yapmak üzere başvuru toplama sürecine 25 Nisan itibarıyla başladı.

5 Mayıs'a kadar devam eden süreçte 10 binin üzerinde başvuru gerçekleşti. Başvuru kriterlerine uygun olan ve sınava katılma hakkı kazanan adayların yüzde 70'ini başta Ereğli olmak üzere Zonguldak ve ilçelerinden gelenler oluşturdu. Sınav aşamasına geçen adaylar 6-23 Haziran tarihleri arasında yapılan sınavlara katıldı.

Tüm süreci şeffaflık esasına göre yürüten Erdemir'de genel yetenek ve teknik bilgi sınavlarında başarılı olan adaylar, sağlık kontrollerinin ardından mülakata alınacak. Saat ücretli statüde işe alımlarını ihtiyaçları doğrultusunda yıl sonuna kadar sürdürmeyi planlayan Erdemir, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda bölgesel kalkınmaya destek vermeye ve yeni çalışma arkadaşlarıyla daha da güçlenerek büyümeye devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
İstanbul'da TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
Mersin'de "Kukla" operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı
Mersin'de "Kukla" operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı
Kanada ve ABD, 5 kişinin öldüğü turistik denizaltı "Titan felaketi"ni soruşturacak
Kanada ve ABD, 5 kişinin öldüğü turistik denizaltı "Titan felaketi"ni soruşturacak
2023 Haziran Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaş ödeme tarihleri
2023 Haziran Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaş ödeme tarihleri
Gençlerbirliği, Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Gençlerbirliği, Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan duyurdu: Parasal sıkılaştırma süreci başladı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan duyurdu: Parasal sıkılaştırma süreci başladı
Türkiye, "Avrupa Fizik Olimpiyatları"ndan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü
Türkiye, "Avrupa Fizik Olimpiyatları"ndan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü
Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak, bedava köprü geçişi ne zaman başlıyor?
Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak, bedava köprü geçişi ne zaman başlıyor?
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik!
3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik!
Marmaris’e bir günde 17 bin araç giriş yaptı
Marmaris’e bir günde 17 bin araç giriş yaptı