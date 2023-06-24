İstanbul'da TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ardahan Göle'deki çiftlikte yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, İstanbul Avcılar'daki kurban pazarında ortalama fiyatlardan yüzde 20 daha düşüğe satılıyor.

Abone ol

Göle TİGEM çiftliğinin işletmecisi ve Altun Grup Tarım ve Hayvancılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altun, AA muhabirine Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında yaptığı açıklamada, Ardahan'ın Göle ilçesinde TİGEM'e bağlı çiftlikte doğal ortamda, merada ve yaylada yetiştirdikleri hayvanları buraya getirip İstanbullulara sunduklarını söyledi.

Altun, "Organik, aşısı yapılmış ve sağlıklı kurbanlık almak isteyenler gelsinler yüzde 20 daha uyguna kurbanlıklarını alsınlar. Alınan hayvanları Kurban Bayramı'nda burada bulunan mezbahanemizde de kesiyoruz. Temiz ve hijyenik ortamda barkodlayıp kendilerine sunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelindeki 22 TİGEM'e halkın daha ekonomik et yemesi için kapasitelerini artırma talimatı verdiğini hatırlatan Altun, kendilerinin de bu nedenle kapasitelerini yükselttiklerini anlattı.

Altun, "İnsanlarımız daha ekonomik kurban kessinler diye İstanbul'a hayvanlarımızı getirdik. Göle TİGEM olarak 600-650 tane büyükbaş, 1.500 tane de küçükbaş getirdik. Örneğin 500 kilogramlık bir tosun veya düve başka bir çadırda 85-90 bin lira civarında iken Göle TİGEM olarak bizde 67-70 bin TL civarında. Yani yüzde 22-20 civarında aşağıya satıyoruz." diye konuştu.

Her bütçeye uygun kurbanlığın mevcut olduğunu dile getiren Altun, fiyatların koyunlarda ve kuzularda 3-13 bin lira, koçlarda ise 4-14 bin lira arasında değiştiğini bildirdi.

"Yüzde 55-60'ı satıldı"

Fahri Altun, şu ana kadar ellerindeki hayvanların yüzde 55-60'ını sattıklarını belirterek, kalanların da bayrama kadar biteceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Bütün hayvanların 2 yaşın üzerinde olduğunu ve kulak küpelerinin bulunduğunu dile getiren Altun, buradaki mezbahanelerinde günde 1.500-1.600 hayvan kesebildiklerinin bilgisini verdi.

Altun, çok büyük meralarda hayvanları yetiştirdikleri için yem maliyetinin diğer üreticilere göre düşük olabildiğini kaydederek, "Yan çadırlardaki satıcılar, 'TİGEM bu kadar ucuz nasıl veriyor? Biz bu fiyata mal edemiyoruz' diyorlar. Ama bizim buradaki amacımız insanlara hizmet.

Biz doğal ortamda yetiştirdiğimiz için hayvana yem vesaire çok vermiyoruz. Dağlarda, kırlarda, çaylarda otlayarak yetiştiriyoruz. O nedenle maliyetimiz diğer çadırlardakilere göre daha düşük." açıklamasında bulundu.