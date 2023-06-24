BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  SPOR

Gençlerbirliği, Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon devre arası kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone ol

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Yasin Güreler ile anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon 12 maçta toplam bin 80 dakika sahada yer alan ve oynadığı karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistle takımına katkı sağlayan 31 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan duyurdu: Parasal sıkılaştırma süreci başladı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan duyurdu: Parasal sıkılaştırma süreci başladı
Türkiye, "Avrupa Fizik Olimpiyatları"ndan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü
Türkiye, "Avrupa Fizik Olimpiyatları"ndan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü
Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak, bedava köprü geçişi ne zaman başlıyor?
Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak, bedava köprü geçişi ne zaman başlıyor?
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik!
3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik!
Marmaris’e bir günde 17 bin araç giriş yaptı
Marmaris’e bir günde 17 bin araç giriş yaptı
Bankalar bayram tatiline zaman giriyor? Pazartesi günü bankalar kapalı mı?
Bankalar bayram tatiline zaman giriyor? Pazartesi günü bankalar kapalı mı?
EPDK temmuz ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi
EPDK temmuz ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi
Ordu'da kadın motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Ordu'da kadın motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Özkan Uğur evli mi, eşi Aysun Aslan kimdir, kaç yaşında? Özkan Uğur oğlu Alişan kimdir?
Özkan Uğur evli mi, eşi Aysun Aslan kimdir, kaç yaşında? Özkan Uğur oğlu Alişan kimdir?
Muharrem İnce'ye 'kumpas soruşturması' tamamlandı süreci yönetenler ortaya çıktı
Muharrem İnce'ye 'kumpas soruşturması' tamamlandı süreci yönetenler ortaya çıktı