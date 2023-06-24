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2023 Haziran Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaş ödeme tarihleri

2023 Haziran Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaş ödeme tarihleri

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan bildiride 4A (SSK) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 17 ve 18 olanlar için ödemelerin başladığını belirtildi. Ödeme günü 19 ve 20 Haziran olanların ödemeleri ayın 18'de, ödeme günü 21 ve 22 Haziran olanların ödemeleri ayın 19'unda, ödeme günü 23, 24 olanların ödemeleri ayın 20'sinde, 25,26 olanların ödemeleri ise ayın 21'inde yapılacak. İşte, 2023 Haziran Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu. Bu çerçevede Bağ-Kur emekli maaşlarının ne zaman hesaplarda olacağı merak konusu oldu. Peki, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

BAĞ-Kur maaş ödemeleri ne zaman?

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler maaş ve ikramiyelerini 22 Haziran'da alacak.

Emekli sandığı ödemesi

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 23 Haziran tarihinde ödenecek. Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

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