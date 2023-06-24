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Mersin'de "Kukla" operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı

Mersin'de "Kukla" operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki "Kukla" operasyonu kapsamında Mersin'de gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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Mersin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 20 Haziran'da düzenlenen operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik, tehdit ve kasten yaralama" suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 1'i savcılıkça serbest bırakıldı, 25'i adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı. Zanlılardan 6'sına ev hapsi tedbiri uygulanmasına, 8 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı, 20 Haziran'da Emniyet Genel Müdürlüğünce 15 organize suç örgütüne yönelik 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kukla Operasyonu'nda 353 şüphelinin gözaltına alındığını, operasyonda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah ile 93 tüfeğin ele geçirildiğini duyurmuştu.

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