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24 Haziran 2023 dolar ve euro uçuyor! Bitcoin'de son durum ne?

24 Haziran 2023 dolar ve euro uçuyor! Bitcoin'de son durum ne?

Dolar ve Euro alış-satış fiyatları yatırımcıların odağında...Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar resmen coştu. Kripto para piyasasında da hareketlilik devam ediyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar ve Euro'da başlayan yükseliş devam ediyor. Bugün piyasalar kapalı. Yatırımcı hafta sonu da dolar ve euro rakamlarını takip etmeye devam ediyor.

Bugün 25,2278 liradan alınan dolar 25,2333 liradan satılıyor. 27,3921 liradan alınan Euro ise 27,4755 liradan satılıyor.

Bitcoin ve altcoinler

Bitcoin 30.615 dolardan, Türk lirası karşısında ise 781.983 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.889, Cardano 0,295, Ripple (XRP) 0,492 dolar civarlarında bulunuyor.

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