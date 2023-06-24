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Paramiliter ne demek, Paramiliter örgüt ne anlama geliyor?

Paramiliter ne demek, Paramiliter örgüt ne anlama geliyor?

Rusya'da yaşanan son dakika darbe girişimi dünya tarafından yakından takip ediliyor. Rusya'nın paralı asker ordusu Wagner tarafından başlatılan darbe girişimine Putin net şekilde cezasını ödeyecekler dese de Rusya'da işler karışıyor. Peki Paramiliter ne demek, Paramiliter örgüt ne anlama geliyor?

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RUSYA'da yaşananlar Dünya tarafından tedirginlikle izleniyor. Rusya'da gece saatlerinde başlayan darbe girişimi sonrasında Wagner ne demek ve Paramiliter ne demek soruları merak edildi.  Rusya'nın paralı askerleri olarak bilinen Wagner Grubu, Vladimir Putin'in özel ordusu olarak da tanımlanabilir. Wagner grubunun 25 bin askeri gücü bulunduğu konuşuluyor. Grup, özel askeri müteahhitlerin resmi olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet gösteriyor. PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. 

Paramiliter ne demek? 

Bir yarı askerî ya da paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askerî ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı. Terim Yunanca harici anlamına gelen para ve asker anlamına gelen militer sözcüklerinden türemiştir. Yani paralı asker grubudur.

Wagner nedir, kimdir? 

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Aralık 2022'de grubun askeri gücünün 50 bin personelden oluştuğu iddia edilmişti.

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