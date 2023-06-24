Robotlar, Robocube Off-Season 2023'de kıran kırana yarıştı!

Teknopark İstanbul, Cube Incubation ve Intechne Robotik Teknolojileri'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Robocube Off-Season 2023 Robot Yarışması, İstanbul Pendik Kurtköy Spor Salonu'nda düzenlendi.

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Teknopark İstanbul açıklamasına göre, etkinlik, katılımcılar ve izleyicilerin yanı sıra çevirim içi olarak da takip edildi. Yarışmada 22 takım boy gösterdi. Play off, çeyrek final, yarı final maçları olmak üzere 80 karşılaşma gerçekleşti.

20 jüri ve 80 gönüllü maçlar esnasında görev aldı. 500'ün üzerinde katılımcı yarışmaları yerinden, yüzlerce çevrim içi izleyici ise canlı yayınlarla etkinliği takip etti. Yarışmada birçok dalda 20 ödül sahiplerini buldu.

Robocube Off-Season yarışması bu sene itibarıyla her yıl olacak şekilde düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Müsabakalar sonucu çeşitli dallarda ödüller dağıtılan yarışmada; ENKA TECH., Beşiktaş Rsports, Lapis Lazuli takımları ipi göğüsledi. İlk 3 takıma Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu tarafından, takımlarını, robotlarını geliştirme ve yarışmalara katılmalarında kullanmaları için ödülleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, heyecan ve rekabetin üst düzey yaşandığı, dostluğun ise en büyük kazanan olduğu yarışmalar için mutluluk duyduğunu belirtti.

Topçu, "Gençlerimizin teknolojiye duydukları ilgi ve inovasyon açısından sahip oldukları büyük vizyon, bizlerin işimizi yaparken en büyük motivasyonu. Onları desteklemek ve yerli, milli, özgün teknoloji üretimine sağlayacakları katkıyı düşünmek, bizlerin her daim geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, küçüğünden büyüğüne tüm teknoloji sevdalıları ile Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Müsabakalarda ödül kazanan takımlar arasında şunlar yer alıyor:

"Otonom Ödülü - 7285 - Beşiktaş Rsports, Yaratıcılık Ödülü - 6459 - AG Robotik, Mühendislikte Mükemmellik Ödülü - 6985 - ENKA TECH, Endüstriyel Tasarım Ödülü - 6948 - EAGLES, Kontrolde Yenilik - 7536 - ANKA ROBOTICS, Kalite ve Sağlamlık Ödülü - 7748 - TECHTOLIA ROBOTICS, Mühendislikte İlham Ödülü - 8054 - FLARE, Girişimcilik Ödülü - 8166 - INTECHNE, Duyarlı Profesyonellik Ödülü - 8084 - ALFA ROBOTICS, Görüntü Ödülü - 8557 - ConquEra, En İyi Çaylak Ödülü - 9231 - Haydarpaşa Panthers, Çaylak İlham Ödülü - 9024 - Callister, En Yüksel Puanlı Çaylak Ödülü - 9020 - Galatasaray Robotics, Takım Ruhu Ödülü - 9142 - TechM8, Etki Ödülü - 4191 - IMC, Jüri Özel Ödülü - 8798 - DAMAS ROBO, Dean’s List Ödülü - Azra İsmail, Dean’s List Ödülü - Mert Düzer, Woodie Flowers Ödülü - Abdullah Kılıçaslan, Yılın Gönüllüsü Ödülü - Emirhan Kaya."