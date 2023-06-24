Rusya'da yaşanan son dakika darbe girişimi Dünya tarafından yakından takip ediliyor. birçok vatandaş darbeyi başlatan Wagner Ordusunu araştırıyor. PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor.

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Dünya güne, Rusya'daki darbe girişimi ile uyandı. Sıcak bölge Rusya'dan gelen son bilgilere göre Rusya'da son dakika Wagner krizi yaşanıyor. Paralı savaşçılar olarak bilinen Wagner ordusu Rusya'da tehdit oluşturuyor. Peki, Wagner Ordusu (Wagner Grubu) kurucusu kimdir? Wagner grubu başkaldırıda mı bulundu, grubun kaç askeri bulunuyor?

Wagner Ordusu (Wagner Grubu) kurucusu kimdir?

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Grup, özel askeri müteahhitlerin resmi olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet gösteriyor. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları neo-Naziler ve aşırı sağcı aşırılık yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

Wagner'in kurucsu Yevgeni Prigojin olarak biliniyor. Bazı kaynaklara göre; Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir.

Paramiliter ne demek?

Bir yarı askerî ya da paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askerî ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı. Terim Yunanca harici anlamına gelen para ve asker anlamına gelen militer sözcüklerinden türemiştir. Yani paralı asker grubudur.

Wagner nedir, kimdir?

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Aralık 2022'de grubun askeri gücünün 50 bin personelden oluştuğu iddia edilmişti.