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Tanju Özcan'dan Meral Akşener'e tebrik Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme

Tanju Özcan'dan Meral Akşener'e tebrik Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tebrik mesajı geldi. Özcan, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

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Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dikkat çeken paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Özcan bu defa da yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i tebrik etti ve şu paylaşımı yaptı:

"Sayın Akşener’in bugünkü İYİ Parti kurultay konuşmasını çok dikkatli bir şekilde dinledim. Gerçek bir yurtsevere yakışan bir samimiyet, içtenlik ve öz eleştiri vardı. Ben bu konuşmadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu’nun niye kazanamadığını çok daha iyi anladım. Uğradığı tüm haksızlıklara rağmen kararlı bir şekilde yürüyen ve yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Sayın @meral_aksener‘i kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

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