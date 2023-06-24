Putin'in aşçısı ve sağ koluydu! Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin kimdir?

Cezavinden çıktıktan sonra Sen Petersburg'da sosisli sandviç satmaya başladı. Bu işi için zincir stantlar açtı. Birkaç yıl sonraysa kentte lüks restoranların sahibi haline geldi.Bu restoranları sayesinde Rusya'nın zengin ve elit kesimiyle tanıştı. Neva nehrinde bir tekneyi de lüks bir restorona dönüştürdü. Bu restoran Vladimir Putin'in en sevdiği mekanlardan biri haline geldi. Öyle ki Putin, Devlet Başkanı olduğunda yabancı konuklarını buraya yemeğe getirmeye başladı.