Putin'in aşçısı ve sağ koluydu! Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin kimdir?
Putin'le yakınlığı sayesinde Rusya'nın en güçlü isimlerinden biri haline gelen Wagner paralı savaşçıların patronu Yevgeni Prigojin, Rus ordusuna karşı ayaklandı. Rusya lideri Vladimir Putin, hainlerin en sert biçimde cezalandırılacağını söyledi. Peki Yevgeni Prigojin kimdir?
Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasındaki büyük kriz darbe girişimine dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Putin "Silahlı isyan girişiminde bulunan bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır. Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı"dedi. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Vladimir Putin'in kendilerini "vatana ihanet"le suçlamasına, "Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olma niyetinde değil." şeklinde yanıt verdi. Yaşananlar sonrası Yevgeni Prigojin kimdir diye merak edilmeye başlandı.
NTV'de yer alan habere göre Putin'in aşçısı lakabıyla tanındı. Rus liderin hem aşçısı hem sağ kolu oldu. Yevgeni Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi Sen Petersburg doğumlu.
61 yaşındaki Prigojin'in gençlik yıllarında biyoğrafisinde en çok dikkat çeken nokta hapishane yılları. 1979'da henüz 18 yaşındayken hırsızlık suçlamasından hüküm giydi. 2,5 yıllık hapis cezasının infazı ertelendi. Prigojin, 2 yıl sonra bu kez yine hırsızlık ve soygun suçlamalarından 13 yıl hapse mahkum edildi. 9 yıl demir parmaklıklarının arkasında kaldı.
Cezavinden çıktıktan sonra Sen Petersburg'da sosisli sandviç satmaya başladı. Bu işi için zincir stantlar açtı. Birkaç yıl sonraysa kentte lüks restoranların sahibi haline geldi.Bu restoranları sayesinde Rusya'nın zengin ve elit kesimiyle tanıştı. Neva nehrinde bir tekneyi de lüks bir restorona dönüştürdü. Bu restoran Vladimir Putin'in en sevdiği mekanlardan biri haline geldi. Öyle ki Putin, Devlet Başkanı olduğunda yabancı konuklarını buraya yemeğe getirmeye başladı.