BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da bayram öncesi otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı

Diyarbakır'da bayram öncesi otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı

Tarihi yapıları ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden Diyarbakır'da Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı.

Abone ol

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Medeniyetler Kenti" olduğu tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır, tarihi ve turistik mekanlarıyla bayramda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oluyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, bayramda misafirlerini ağırlayacak.

"Bayram için hazırlıklarımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz"

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Veysi Kaya, AA muhabirine, depremler nedeniyle Ramazan Bayramı'nda rezervasyonlar ve otellerdeki doluluk oranında düşüşlerin yaşandığını söyledi.

Ancak Kurban Bayramı'nda yoğun bir taleple karşılaştıklarını dile getiren Kaya, "Bayram için 35'i turizm belgeli 110 otel olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimize çok iyi hizmet vererek, tarihi dokunun içerisinde misafir etmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaya, Diyarbakır'ın açık hava müzesi niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

"Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı"

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay da bölgenin turizm sektörü için gerekli altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'a gelen turistlerin, kentin tarihi, kültürü ve mutfağından çok etkilendiğini dile getiren Baturay, "Bölgemiz turizmin bilincine varmış, turizmi tabana yaymış durumda ve bunun için altyapımız da hazır. Tek beklediğimiz misafirlerimizin bir an önce bu güzel yerleri keşfetmesi. Kurban Bayramı'nda doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Bu durum turizmcileri memnun etmiştir." diye konuştu.

Esnaf hazırlıklarını tamamladı

Bu arada Kurban Bayramı tatili için Diyarbakır'a gelecek turistler için esnaf da hummalı bir hazırlık yapıyor.

Merkez Sur ilçesi Dağkapı bölgesinde kadayıf ve baklava satışı yapan işletmenin saha müdürü Mehmet Aydar, Kurban Bayramı öncesi üretim tesislerinde 3 vardiya şeklinde çalışıldığını ifade etti.

Diyarbakır'a geleceklere mutlaka ciğer ve kadayıfın tadına bakmaları yönünde tavsiyede bulunan Aydar, "Diyarbakır ve çevre illerden çok sayıda sipariş alıyoruz. Diyarbakır esnafı olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık ve herkesi bekliyoruz." dedi.

Kafe ve restoran işletmecisi Mazlum Dursun da yurt içi ve yurt dışından Diyarbakır'a tatil için gelecek misafirler için hazırlık yaptıklarını ve en iyi hizmeti sunmak istediklerini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gören inanamadı! Haziran'da her yer bembeyaz oldu
Gören inanamadı! Haziran'da her yer bembeyaz oldu
İstanbul'un "taksi sorunu" kangrene dönüşüyor!
İstanbul'un "taksi sorunu" kangrene dönüşüyor!
Arife günü bankalar açık mı, tatil mi? 27 Haziran banka çalışma saateri
Arife günü bankalar açık mı, tatil mi? 27 Haziran banka çalışma saateri
Sıcak yaz ayları için sağlıklı beslenme ipuçları!
Sıcak yaz ayları için sağlıklı beslenme ipuçları!
Kırsalı kalkındıracak projelere 1 milyar 222 milyon lira hibe sağlanacak!
Kırsalı kalkındıracak projelere 1 milyar 222 milyon lira hibe sağlanacak!
YKS sonuç tarihi ÖSYM 2023 ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuç tarihi ÖSYM 2023 ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarına nereden bakılır?
Yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı!
Yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı!
Tanju Özcan'dan Meral Akşener'e tebrik Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme
Tanju Özcan'dan Meral Akşener'e tebrik Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme
Ölen biri için kurban kesilir mi Diyanet vefat eden kişinin adına kurban kesilir mi?
Ölen biri için kurban kesilir mi Diyanet vefat eden kişinin adına kurban kesilir mi?
İslahiye’de bir yandan yıkım bir yandan inşaat sürüyor
İslahiye’de bir yandan yıkım bir yandan inşaat sürüyor
İyi Parti Cumhur İttifakına mı yaklaşıyor? Akşener'in danışmanı Buğra Kavuncu'dan açıklama
İyi Parti Cumhur İttifakına mı yaklaşıyor? Akşener'in danışmanı Buğra Kavuncu'dan açıklama
Kırıkkale'de otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kırıkkale'de otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı