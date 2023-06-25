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Altında yükseliş tam gaz! Gram altın resmen uçuyor ne kadar oldu?

Altında yükseliş tam gaz! Gram altın resmen uçuyor ne kadar oldu?

Piyasalar kapalı ama yatırımcılar altın ne kadar oldu, gram altında yükseliş sürüyor mu diye merak ediyor. 25 Haziran 2023 gram altın 1550 lirayı aştı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 1.556 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın  2.501 lira, Cumhuriyet altını da 9.961 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.920 dolardan alıcı buluyor.

25 Haziran altın fiyatları

Gram altın 1.556,96-1.558,70

Çeyrek altın 2.501,00-2.585,00

Yarım altın 4.988,00-5.172,00

Cumhuriyet altını 9.961,00- 10.296,00

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