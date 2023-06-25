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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması: Depremzede lise öğrencilerine ek kontenjan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması: Depremzede lise öğrencilerine ek kontenjan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede lise öğrencileri için sınavlı okulların her sınıfında 2 ek kontenjan açılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede lise öğrencilerine ek kontenjan verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık. Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.”

Düzenleme ile ilgili detayların Millî Eğitim Bakanlığı’nın 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacağı kılavuzda yer alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum” dedi.

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