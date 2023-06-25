Marmaris’te eğlence sektörü hareketlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz sezonun başlaması ve Kurban Bayramı tatili sebebi ile tatile gelen yerli ve yabancı turistler sayesinde eğlence sektörü rahat bir nefes aldı.

Abone ol

Türkiye’nin en gözde turistik kentlerinden olan Marmaris, denizi ve doğasının yanı sıra gece hayatı ile de popülerliği ile tanınıyor. Pandeminin sona ermesinin il hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar ile müzik saatlerindeki kısıtlamaların da kaldırılması ile birlikte Marmaris’in simgelerinden barlar sokağındaki işletmeler de ikinci bayramı yaşadı.

Yerli ve yabancı turistler gece geç saatlere kadar müzikler eşliğinde dans ettiler. Polisler ve Bekçiler sokağın giriş ve çıkışlarında ve ilçe genelinde huzur ve güven tedbirleri dahilinde yoğun güvenlik önlemi aldılar.