BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da baraja düşen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Ankara'da baraja düşen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Hirfanli Barajı'nda sabah saatlerinde eşi ile birlikte balık ağı toplamaya çıkan 63 yaşındaki vatandaş, dengesini kaybedip suya düştü. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Abone ol

Hirfanli Barajı'nda sabah 07.00 sularında Ramazan Ş. (63) adlı vatandaş, eşi ile birlikte balık ağı toplamaya çıktı. Dengesini kaybedip kayıktan suya düşen yaşlı adamın arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı.

Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine götürülen maktulün cansız bedeninin Ankara Adlı Tıp Kurumuna gönderilip gönderilmeyeceğine savcı karar verecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Altında yükseliş tam gaz! Gram altın resmen uçuyor ne kadar oldu?
Altında yükseliş tam gaz! Gram altın resmen uçuyor ne kadar oldu?
Bitlis'te hayvan yüklü tır devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Bitlis'te hayvan yüklü tır devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması: Depremzede lise öğrencilerine ek kontenjan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması: Depremzede lise öğrencilerine ek kontenjan
Pazartesi-Salı günü noterler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü noter saatleri
Pazartesi-Salı günü noterler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü noter saatleri
Batman'da inişe geçen THY uçağına kuş çarptı!
Batman'da inişe geçen THY uçağına kuş çarptı!
Abdulkadir Uraloğlu'ndan "Tahıl koridoru" açıklaması
Abdulkadir Uraloğlu'ndan "Tahıl koridoru" açıklaması
Washington Post'ta ilginç Prigojin haberi meğer haziran ayı ortasında...
Washington Post'ta ilginç Prigojin haberi meğer haziran ayı ortasında...
İstanbul Kağıthane'de Sinan Akçıl konseri
İstanbul Kağıthane'de Sinan Akçıl konseri
KKTC'de seçmenler ara seçim için sandık başında
KKTC'de seçmenler ara seçim için sandık başında
Yunanistan'da seçmenler bir ay sonra tekrar sandık başında!
Yunanistan'da seçmenler bir ay sonra tekrar sandık başında!
Gaziantep ve Şanlıurfa'da turizmciler çifte bayram yaşayacak
Gaziantep ve Şanlıurfa'da turizmciler çifte bayram yaşayacak
Artistik bilardonun zorlu geometrik çizimleri, Türk hakemden soruluyor
Artistik bilardonun zorlu geometrik çizimleri, Türk hakemden soruluyor