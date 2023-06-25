Ankara'da baraja düşen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Hirfanli Barajı'nda sabah saatlerinde eşi ile birlikte balık ağı toplamaya çıkan 63 yaşındaki vatandaş, dengesini kaybedip suya düştü. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.Abone ol
Hirfanli Barajı'nda sabah 07.00 sularında Ramazan Ş. (63) adlı vatandaş, eşi ile birlikte balık ağı toplamaya çıktı. Dengesini kaybedip kayıktan suya düşen yaşlı adamın arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı.
Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine götürülen maktulün cansız bedeninin Ankara Adlı Tıp Kurumuna gönderilip gönderilmeyeceğine savcı karar verecek.