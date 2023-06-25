Erdoğan olaya el koydu soruşturma tamamlandı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna tutuklandı

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.

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Gazeteci Toygun Atilla, Patronlar Dünyası'nda yer alan yazısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yaklaşık 1 yıldır çok gizli olarak sürdürülen soruşturmanın geçen hafta tamamlandığını kaleme aldı. 2017'de Mehmet Bostan'ın ani bir şekilde Varlık Fonu başkanlığı görevinden alındığını hatırlatan Atilla, 2018'de dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Atilla yazısında soruşturmayı şu ifadelerle anlattı: "Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı. Bundan sonrasında ise olaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istedi.

Bu aşamada Binali Yıldırım ise olayın Devlet Denetleme Kurulu'na gitmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kararlıydı. Devlet Denetleme Kuruluna talimat vererek bu olayın akıbetinin araştırılmasını istedi."

25 milyon dolarlık komisyon kayıp

Atilla şöyle devam etti: "İddialara göre ortaya çıkan tablo vahimdi. Eski İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu York Dükü Prens Andrew ile de çok samimi olan iş insanı Bülent Göktuna, olayın bir tarafındaydı. Yurt dışından 25 milyar dolarlık fon bulacağını söyleyen Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir komisyon karşılığında bu işe soyunmuştu.

Ancak istenen fon alınamadığı gibi 25 milyon dolarlık komisyonda buhar olup uçmuştu. Devlet Denetleme Kurulu 1 yılı aşkın bir sürenin ardından raporunu tamamladı. Raporda oklar, Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna'yı gösteriyordu. Geçen hafta gözaltına alınan eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna, mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevine kondu."

Mehmet Bostan kimdir?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Mehmet Bostan, Bilgi Üniversitesi'nden de MBA derecesi aldı. Denizbank AŞ’de 1997'de kurumsal bankacılık yetkilisi olarak çalışan Bostan, daha sonra BNP Ak Dresdner Bank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Dresdner Bank AG Türkiye ile Güneş Sigorta'da çeşitli kademelerde görev yaptı.

Aralık 2010'dan itibaren Vakıf Emeklilik AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Bostan, 2013 itibarıyla SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 2015 yılından bu yana Turkcell Global Ödeme Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Bostan, aynı zamanda Turkcell Finans AŞ, Emeklilik Gözetim Merkezi ve Türkiye Tenis Federasyonu yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor.