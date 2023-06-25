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9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığında tutuklu sayısı 13’e yükseldi

9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığında tutuklu sayısı 13’e yükseldi

DİYARBAKIR'ın BİSMİL ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı, tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

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Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının ilçeye bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 10 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 4'ü serbest bırakılmıştı.

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