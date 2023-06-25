BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  POLİTİKA

DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet Partisi ile 'ortak grup kurma' fikriyle ilgili açıklama

DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet Partisi ile 'ortak grup kurma' fikriyle ilgili açıklama

DEVA Partisi'nden, Gelecek ve Saadet partileriyle birleşme görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada önerilen birleşme modelinin parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı, sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmadığı açıklandı.

Abone ol

DEVA Partisi, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin grup arayışına dair açıklama yaptı. 

DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, partinin, kurulduğu ilk günden bu yana diğer siyasi partilerle diyalog ve işbirliği süreçlerini çok önemli gördüğü, genel seçimler öncesinde altılı ittifakı oluşturan siyasi partilerle beraber yapılan çalışmaların bu işbirliğinin en ileri örneğini sergilediği belirtildi.

Açıklamada, genel seçimler sonrasında TBMM'de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşandığı hatırlatıldı.

Davutoğlu'nun önerisine ret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkan Ali Babacan'a bir model önerisi getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır." ifadesine yer verildi.

Çatı parti formülü

Üç partinin kendi tüzel kişiliklerini korurken belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeliyle ilgili DEVA Partisi içinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, Mecliste grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır. Siyasi partiler arasındaki diyalog ve işbirliğini çok kıymetli gören DEVA Partisi, önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazırdır."

ÖNCEKİ HABERLER
Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkinliklerle anıldı
Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkinliklerle anıldı
Türk boksör Umut Camkıran, Alen Lauirolle'i teknik nakavtla yendi
Türk boksör Umut Camkıran, Alen Lauirolle'i teknik nakavtla yendi
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor
Şanlıurfa'da 6 yaşındaki Mehmet'in korkunç ölümü
Şanlıurfa'da 6 yaşındaki Mehmet'in korkunç ölümü
Sedat Kızılcıklı DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu
Sedat Kızılcıklı DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu
Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü
Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü
Anadolu Efes, milli basketbolcu Erkan Yılmaz'ı renklerine bağladı
Anadolu Efes, milli basketbolcu Erkan Yılmaz'ı renklerine bağladı
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'kurban eti' uyarısı: Sakın bunu yapmayın
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'kurban eti' uyarısı: Sakın bunu yapmayın
İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurulunda GİK ve MDK üyeleri belirlendi
İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurulunda GİK ve MDK üyeleri belirlendi
LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 LGS tercih kılavuzu
LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 LGS tercih kılavuzu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Erdoğan olaya el koydu soruşturma tamamlandı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna tutuklandı
Erdoğan olaya el koydu soruşturma tamamlandı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna tutuklandı