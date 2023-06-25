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LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 LGS tercih kılavuzu

LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 LGS tercih kılavuzu

LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? 2023 MEB LGS tercih kılavuzunu yayınladı mı? Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tercihler ile ilgili sürecin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı. Peki, tercih tarihleri belli mi?

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LGS 2023 sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler LGS tercihleri ile ilgili süreç hakkında bilgi edinmek istiyor. LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencileri için uygulandı. Sınav sonuçları beklenenden üç gün erken ilan edildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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