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Anadolu Efes, milli basketbolcu Erkan Yılmaz'ı renklerine bağladı

Anadolu Efes, milli basketbolcu Erkan Yılmaz'ı renklerine bağladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, milli oyuncu Erkan Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Türk Telekom'da forma giyen 25 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Erkan Yılmaz, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 37 maçta forma giyerken, 7,4 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kısa forvet pozisyonunda görev yapan milli basketbolcu, başkent ekibinin final oynadığı 7Days Avrupa Kupası'nda ise çıktığı 22 müsabakada 6,7 sayı, 4,4 ribaunt ve 2,6 asistlik performans sergiledi.

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