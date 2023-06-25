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Gaziantep’te hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Gaziantep’te hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

GAZİANTEP'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 23 Haziran tarihinde operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.T. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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