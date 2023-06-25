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Şengül'ün cesedi sulama kanalında bulundu! Gözaltına alınanlar şoke etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şengül'ün cesedi sulama kanalında bulundu! Gözaltına alınanlar şoke etti

 AKSARAY'da bir kadının cesedinin sulama kanalında bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Sulama kanalında dün vatandaşlar tarafından bulunan cesedin, 45 yaşındaki Şengül K'ye ait olduğu belirlendi.

Eşi ve üvey oğlu...

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadının ölümüyle ilgili eşi Y.K. (49) ile üvey oğlu Ö.K'yi (20) gözaltına aldı.

Şengül K'nin, Y.K. ile boşanma aşamasında olduğu, 6 ay önce kızıyla ayrı bir evde yaşamaya başladığı öğrenildi.

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