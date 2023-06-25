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Malatya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Malatya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

MALATYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma sonucu geçmiş dönemlerde Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde patlayıcı düzeneği eğitimi aldığı tespit edilen yabancı uyruklu şüphelinin kentte bulunduğu belirlendi.

Zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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