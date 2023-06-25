Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Mehmet Bostan rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'a ilişkin bir paylaşım yaptı.

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Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve Mineks adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Olayı duyuran gazeteci Toygun Atilla, 2017'de Mehmet Bostan'ın ani bir şekilde Varlık Fonu başkanlığı görevinden alındığını hatırlatarak, 2018'de dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Atilla, köşe yazısında soruşturmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını soruşturma sonucunda Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve Mineks adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktuna'nın tutuklandığını yazdı.

Kılıçdaroğlu sordu

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Mehmet Bostan'ın adını vermeden bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye Varlık Fonu, Saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Şimdi eski başkanı tutuklanmış. Meclis’ten 'TMSF’deki yolsuzluklar araştırılamaz' kanununu geçiren Erdoğan’a soruyorum, bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?"