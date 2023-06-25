BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Mehmet Bostan rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Mehmet Bostan rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'a ilişkin bir paylaşım yaptı.

Abone ol

Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve Mineks adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Olayı duyuran gazeteci Toygun Atilla, 2017'de Mehmet Bostan'ın ani bir şekilde Varlık Fonu başkanlığı görevinden alındığını hatırlatarak, 2018'de dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit ettiğini söyledi. 

Atilla, köşe yazısında soruşturmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını soruşturma sonucunda Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve Mineks adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktuna'nın tutuklandığını yazdı.

Kılıçdaroğlu sordu

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Mehmet Bostan'ın adını vermeden bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye Varlık Fonu, Saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Şimdi eski başkanı tutuklanmış. Meclis’ten 'TMSF’deki yolsuzluklar araştırılamaz' kanununu geçiren Erdoğan’a soruyorum, bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?"

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin vizyon projesi TOGG 5 yaşında!
Türkiye'nin vizyon projesi TOGG 5 yaşında!
Gaziantep’te hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Gaziantep’te hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Aziz Yıldırım'dan Uğur Dündar'a istifa çağrısı: Ali Koç’a ve Fenerbahçe’ye zarar veriyor
Aziz Yıldırım'dan Uğur Dündar'a istifa çağrısı: Ali Koç’a ve Fenerbahçe’ye zarar veriyor
13 yaşındaki Nisa Nur Kara 3'ncü kattan düşerek hayatını kaybetti!
13 yaşındaki Nisa Nur Kara 3'ncü kattan düşerek hayatını kaybetti!
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığında tutuklu sayısı 13’e yükseldi
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığında tutuklu sayısı 13’e yükseldi
DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet Partisi ile 'ortak grup kurma' fikriyle ilgili açıklama
DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet Partisi ile 'ortak grup kurma' fikriyle ilgili açıklama
Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkinliklerle anıldı
Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkinliklerle anıldı
Türk boksör Umut Camkıran, Alen Lauirolle'i teknik nakavtla yendi
Türk boksör Umut Camkıran, Alen Lauirolle'i teknik nakavtla yendi
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor
Şanlıurfa'da 6 yaşındaki Mehmet'in korkunç ölümü
Şanlıurfa'da 6 yaşındaki Mehmet'in korkunç ölümü
Sedat Kızılcıklı DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu
Sedat Kızılcıklı DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu
Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü
Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü