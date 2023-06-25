BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  POLİTİKA

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Türkiye genelinde bir haftada 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Türkiye genelinde bir haftada 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16-22 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 192 düzensiz göçmenin yakalandığını, 1831 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yılbaşından 22 Haziran'a kadar 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve 17 bin 964 yabancının sınır dışı işleminin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, 16-22 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 192 düzensiz göçmenin yakalandığını, 1831 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Mehmet Bostan rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Mehmet Bostan rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı
Türkiye'nin vizyon projesi TOGG 5 yaşında!
Türkiye'nin vizyon projesi TOGG 5 yaşında!
Gaziantep’te hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Gaziantep’te hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Aziz Yıldırım'dan Uğur Dündar'a istifa çağrısı: Ali Koç’a ve Fenerbahçe’ye zarar veriyor
Aziz Yıldırım'dan Uğur Dündar'a istifa çağrısı: Ali Koç’a ve Fenerbahçe’ye zarar veriyor
13 yaşındaki Nisa Nur Kara 3'ncü kattan düşerek hayatını kaybetti!
13 yaşındaki Nisa Nur Kara 3'ncü kattan düşerek hayatını kaybetti!
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığında tutuklu sayısı 13’e yükseldi
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığında tutuklu sayısı 13’e yükseldi
DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet Partisi ile 'ortak grup kurma' fikriyle ilgili açıklama
DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet Partisi ile 'ortak grup kurma' fikriyle ilgili açıklama
Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkinliklerle anıldı
Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkinliklerle anıldı
Türk boksör Umut Camkıran, Alen Lauirolle'i teknik nakavtla yendi
Türk boksör Umut Camkıran, Alen Lauirolle'i teknik nakavtla yendi
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor
Şanlıurfa'da 6 yaşındaki Mehmet'in korkunç ölümü
Şanlıurfa'da 6 yaşındaki Mehmet'in korkunç ölümü
Sedat Kızılcıklı DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu
Sedat Kızılcıklı DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu