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Antalya'daki bu caminin cemaati 30 yıldır imam bekliyor!

Antalya'daki bu caminin cemaati 30 yıldır imam bekliyor!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi’nde bulunan Değirmendere Camii cemaati, 30 yıldır imam bekliyor.

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30 yıl önce hayırseverler tarafından Doğanca Mahallesi’ne yaptırılan Değirmendere Camii’nin bu güne kadar hiç imamı olmadı. 30 yıldır camilerine imam bekleyen cemaat, Diyanet'e kayıtlı resmiyeti olan camiye hala imam atanmamasından şikayetçi.

Caminin fahri imamı Mustafa Özel, “Burada en az 100 hane var, yıllardır camimize imam gelmesi için çabaladık fakat hiçbir sonuç alamadık. Camide her gün namaz kılan cemaat var. Tek eksiğimiz imam. Caminin kendi haline terk edilmesini istemiyoruz. Yetkililer Doğanca Mahallesi’ni tekrar gözden geçirsin. Burayı artık görmezden gelmesinler. Artık camimizin bir imamı olsun. Cemaat kadar çocuklarımız da faydalansın. Camimiz Türkiye Diyanet'e de kayıtlı zaten, resmi olarak bir imamın atanmasını istiyoruz. İmam talep ettiğimizde bize lojmanı olmadığı için atama yapamadıklarını söylediler” dedi.

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