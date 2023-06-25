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Edirne'de 26 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi!

Edirne'de 26 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi!

Edirne’de polis ekiplerince bayram öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İstasyon Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde R.B.’nin evine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 26 bin 300 adet litrelik içi dolu sahte içki, 6 bin 900 boş şişe, TAPDK bandrolleri, sahte içki üretim ve paketleme malzemeleri, yabancı uyruklu şahısların olduğu değerlendirilen 4 pasaport ele geçirildi.

Operasyonla ilgili R.B. gözaltına alındı.

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