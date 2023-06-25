Vicdan azabı çekip iki gün sonra itiraf etti!

İSTANBUL Bayrampaşa'da alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği cinayeti 2 gün sonra itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, M.K, 23 Haziran'da bir iş hanındaki atölyeye gitti. M.K, burada iş yeri sahibi B.Y. ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.Y, tüfekle vurarak öldürdüğü M.K'nın üzerini bir battaniyeyle örterek olay yerinden ayrıldı.

İtiraf etti

İki gün sonra polis merkezine giden B.Y, vicdan azabı çektiğini belirterek, cinayeti itiraf etti. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, M.K'nın cansız bedenine ulaştı.

M.K'nın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.