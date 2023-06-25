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Dün 800 liraydı bugün 1000 lira oldu! Tatil için herkes yollara düştü

Dün 800 liraydı bugün 1000 lira oldu! Tatil için herkes yollara düştü

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, İstanbul otogarında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bilet fiyatları ise cep yakıyor...

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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler, İstanbul otogarında kalabalık oluşturmayı sürdürüyor. Otogar giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar bilet bulmakta zorlanıyor.  Depremin yaşandığı şehirlerden gelen turizm firmaları da bilet bulamayan vatandaşlara destek olmaya çalışıyor.

"Bugün ücretler 1000 lira oldu"

Gaziantep'te turizm firması temsilcisi olan Ali Kıran, İstanbul otogarındaki yoğunluk nedeniyle Gaziantep'ten geldiğini söyledi.

Gaziantep'ten 50 araç alarak İstanbul'a geldiğini anlatan Kıran, "Günlük 5 araç çıkarıyoruz. Piyasada araba bulunmuyor. Vatandaşlar Gaziantep ve Adana'ya gidemiyor. Birçok insan burada mağdur oldu. Burada 4-5 gün yatan işçiler var. Memleketine gidecek, gidemiyor. Biz de bu sorunları gidermek için Gaziantep'ten bomboş araba çıkartıp getiriyoruz. Düne kadar 800 liraya vatandaşı gönderiyorduk, bugün ücretler 1000 lira oldu." diye konuştu.

Yolcu Nafile Öztürkmen de memleketi Gaziantep'e bilet bulamadığını ve ek sefer fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şikayetçi olduğunu söyledi.

Kardeşi ile otogarda kaldıklarını ifade eden Öztürkmen, "Normalde 2 gün önce Gaziantep'e almamız gereken bir bilet 600 lira iken bugün 1000 lira deniyor. En iyi firmaların sunduğu fiyat 600 lira. Ek sefer çıkaracaklar ve ek seferin bütün maliyetini almaya çalışıyorlar. Fırsatçılara imkan verilmemeli." dedi.

Batman yolcusu Ayhan Uçar da otogarda saatlerdir bilet bulmak için beklediğini belirterek "Çocuklarım beni bekliyor. Bu gece otogarda yattım. Hiç yer yok. Büyüklerimizden rica ediyorum. Firmalar farklı fiyatlar söylüyor." ifadelerini kullandı.

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