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Sutopu Avrupa Şampiyonsı Elemelerinde Türkiye Sırbistan'a 16-4 yenildi

Sutopu Avrupa Şampiyonsı Elemelerinde Türkiye Sırbistan'a 16-4 yenildi

A Milli Erkek Sutopu Takımı, 2024 LEN Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'a 16-4 yenildi.

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Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu'nda oynanan C Grubu eleme müsabakaları tamamlandı.

Son maçında Sırbistan ile karşılaşan milliler, ilk periyodunu 6-1, ikinci periyodunu 8-1, üçüncü periyodunu da 11-3 geride tamamladığı karşılaşmada havuzdan 16-4 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, grupta sırasıyla Slovakya, Büyük Britanya ve Sırbistan ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Slovakya'ya 11-6 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise Büyük Britanya'yı 19-2 mağlup etmişti.

Milliler, bu sonuçların ardından grubu 3. sırada tamamladı. Grupta 1. sırada yer alan Sırbistan, finallere katılma hakkı kazandı.

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