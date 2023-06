Haluk Levent, 11. Uluslararası Soli Güneş Festivalinde sahne aldı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Mersin'de bu yıl 11.'si düzenlenen Uluslararası Soli Güneş Festivali çerçevesinde konser verdi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si gerçekleştirilen ve her yıl on binlerce insanı buluşturan Uluslararası Soli Güneş Festivali tüm coşkusu ile devam etti. Mersinlilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen on binlerce kişi, ikinci günde de festival alanına akın etti.

Festivalin gündüz bölümünde Soli Arena konser alanında dans gösterileri, müzik dinletisi ve spor etkinlikleri yapıldı. Alternatif enerji kaynaklarının anlatıldığı stantların yanı sıra Mersin tatlarının ve el ürünü yiyecek, hediyeliklerin yer aldığı festivalde çeşitli spor ve sanat toplulukları da gösterilerini sergileme imkanı buldu.

Akşam bölümünde ise söylediği şarkılar kadar yardımseverliği ile öne çıkan sanatçı Haluk Levent, sanatseverlerle buluştu. Konser alanını dolduran binlerce müziksevere sevilen şarkılarını seslendiren Haluk Levent, gönülleri bir kez daha fethetti. Şarkılarının hüzünlü öyküsünü anlatırken duygusal anların da yaşandığı konserde bir ara seyircilerin arasına da girerek şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Sevenlerinin fotoğraf çekme isteğini de kırmayan sanatçı, konserin finalinde söylediği 10. Yıl Marşı ile coşkuyu doruğa taşıdı.

Haluk Levent’e sahneye gelerek çiçek veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Halkımıza yaptığımız anketlerde ‘kimi festivalimizde görmek istersiniz?’ diye sorduk ve açık ara Haluk Levent ismini tercih ettiler. Muhteşem sanatçılığının yanında zor durumda olan herkesin yanında olan Haluk Levent’i Mersin’de ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz” dedi.