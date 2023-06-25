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ABD'den Çin'e karşı Vietnam'a uçak gemisi gönderdi

ABD'den Çin'e karşı Vietnam'a uçak gemisi gönderdi

ABD, Çin'e karşı hamlelerine, 1955-75 arası savaşıp yenilerek çekilmesi sonrası 1994'ten itibaren ilişkileri düzelttiği Vietnam'a USS Ronald Reagan uçak gemisini göndermeyi ekledi.

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Vietnam'ın Çin gemilerinin kendi sularında dolaşmasını protesto etmesinden haftalar sonra, Danang limanına ABD'nin USS Ronald Reagan uçak gemisi demirledi. ABD ile Vietnam'ın 'kapsamlı ortaklıklarının' 10. yıldönümünü kutladıkları dönemde gelen USS Ronald Reagan, ay sonuna dek Vietnam'da kalacak.

İki güdümlü füze kruvazörüyle birlikte

ABD'nin Hanoi Büyükelçiliği, 'Hint-Pasifik bölgesinin özgür ve açık olmasını destekleyen' 7. Filo'nun bir parçası olan uçak gemisinin iki refakat gemisi, güdümlü füze kruvazörleri USS Antietam ve USS Robert Smalls ile birlikte varış yaptığını duyurdu.

Kaynak açısından zengin Güney Çin Denizi'nin çoğunda hak iddiasına bulunan Çin Vietnam, Filipinler ve Malezya dahil diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin hak iddialarıyla ters düşüyor.

Vietnam'dan Çin'e karşı denge mesajı

AFP'ye konuşan Avustralya'nın Yeni Güney Galler Canberra Üniversitesi'nden deniz güvenliği uzmanı Nguyen The Phuong, "Ziyaret, Vietnam'ın ABD ve diğer dış güçlerle güvenlik ilişkisini geliştirerek Çin'e karşı denge sağlamaya devam ettiği mesajını veriyor" dedi.

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