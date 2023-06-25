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Üç katlı apartmanın terasından düşen çocuk öldü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üç katlı apartmanın terasından düşen çocuk öldü!

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde üç katlı apartmanın teras katından düşen 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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Bağlık Mahallesinde Nisa Nur Kara, üç katlı apartmanın terasından zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kemer yakınlarında fenalaşan çocuk, nakledildiği Kemer Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kara'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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