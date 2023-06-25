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Milli tenisçi İpek Öz, İsveç’te şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç’te şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç’te düzenlenen toplamda 40 bin Dolar ödüllü Ystad W40 Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin en büyük şampiyonluğuna ulaştı.

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İsveç’in Ystad kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden milli sporcu İpek Öz turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Sırasıyla İsveçli, Ukraynalı, Alman ve Amerikalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen İpek finalde Avustralyalı tenisçi Astra Sharma ile karşılaştı. 1 saat 19 dakika süren mücadelede Sharma’yı 6-1, 6-3’lük setlerle mağlup eden İpek, W40 düzeyinde ilk, toplamda beşinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

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