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Haziran enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu

Haziran enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak.

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Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 olarak kaydedilmişti.

5 Temmuz Çarşamba günü, yılın 6. enflasyon verilerini oluşturacak olan haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04 olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklisinin temmuz maaşı, ilk 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre hesaplanıyor.

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